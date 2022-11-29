Арестович допустил освобождение Крыма за полгода 29 ноября, 06:46 Военные Вооруженных Сил Украины (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что считает вполне вероятным освобождение оккупированного Крыма в течение шести месяцев.

Он подчеркнул, что российским войскам будет тяжело защищать оккупированный полуостров.

«Есть объективные законы военных реалий, скажем так. И если ими правильно воспользоваться, то ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат. Если все сделать правильно. Крым — очень уязвимый объект для удержания в обороне. Очень уязвимый и крайне неудобный. Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень. Это поставки кораблями. Мы можем себе представить, что будет с этими кораблями, когда подойдут наши Гарпуны и Нептуны на расстояние удара. А подойдут же, и быстрее, чем многим кажется», — заявил Арестович.

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1 октября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.