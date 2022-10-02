«Оборона стала дырявой». Арестович допустил, что следующая «беда» для оккупантов ожидает вблизи Сватово

2 октября, 06:12
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что вблизи Сватово российскую армию ожидает следующая «беда» после поражения в Лимане.

«Злые языки утверждают, что на севере в сторону Сватово беда развивается для россиян. Темпы продвижения такие, что не знаешь, как это квалифицировать. Обороны нет. Дырявая оборона. Их дернули под Лиман», — заявил Арестович.

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Он отметил, что российские оккупанты «допускают ошибку за ошибкой».

https://www.youtube.com/watch?v=rMipUZhuai4&list=TLPQMDExMDIwMjIyrVMq17MRGw&index=2
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

https://www.youtube.com/watch?v=rKB9P9FZgTE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сватово Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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