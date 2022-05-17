Деньги используют на нужды ВСУ. В Украине наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн — МВД 17 мая, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний (Фото:Укрзализныця — Ukrzaliznytsia)

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн.

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В ведомстве заявили, что в настоящее время 434 железнодорожных вагона переданы в управление в Агентство по розыску и менеджменту активами с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.

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"Полученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ", - заявили в министерстве.

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