Деньги используют на нужды ВСУ. В Украине наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн — МВД

17 мая, 11:49
Цей матеріал також доступний українською
Наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний (Фото:Укрзализныця — Ukrzaliznytsia)

Наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний (Фото:Укрзализныця — Ukrzaliznytsia)

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что наложен арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн.

Война России против Украины — главные события 17 мая

В ведомстве заявили, что в настоящее время 434 железнодорожных вагона переданы в управление в Агентство по розыску и менеджменту активами с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=MoR4tNWubfQ

"Полученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ", - заявили в министерстве.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Арест Вагоны Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X