Приближенный к Кремлю. СБУ арестовала судно одного из крупнейших финансовых «доноров» войны против Украины 26 мая, 13:05 Суд наложил арест на судно Бухта Соколовская (Фото:Николаевская областная прокуратура)

В пятницу, 26 мая, суд наложил арест на судно под названием Бухта Соколовская, который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость судна оценивается в почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, Александр Верховский считается членом ближайшего окружения Кремля и известен как один из крупнейших финансовых «доноров» в войне против Украины. Рыболовецкий промысел, которым занимается российский бизнесмен, дает ему возможность регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.

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До полномасштабного вторжения, российское промышленное судно находилось на стадии достройки на судостроительном заводе в Николаеве. Чтобы избежать санкций, бенефициарный владелец судна принял решение оформить его на одну из контролируемых компаний, расположенную в Приморском крае РФ.

На данный момент судно было передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Это агентство отвечает за конфискацию и управление активами, которые были незаконно приобретены или связаны с преступными действиями.