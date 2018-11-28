Арестованный в Крыму украинский моряк написал записку родным

"Суд" Крыма арестовал Цыбизова на два месяца

Украинский моряк Сергей Цыбизов, который был захвачен в Керченском проливе и арестован на два месяца "судом" Крыма, передал записку родным.

Как сообщает Крым.Реалии, сообщение он передал через адвоката Оксану Железняк.

"У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!" - написал моряк.

По словам правозащитницы, Цыбизова не били, но склоняли к даче показания психологически.

Напомним, 27 ноября подконтрольный Кремлю Керченский городской суд арестовал на два месяца 15 из 24 военнослужащих, захваченных вместе с тремя кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Арестованным украинским военным морякам грозит до шести лет лишения свободы за якобы "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору".

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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