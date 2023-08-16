ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» инвестировал более 25,7 млн грн в арестованные активы сети Glusco 16 августа, 11:52 Новости компаний Нафтогаз

Украина — под прицелом российских ракет. Целями являются и объекты инфраструктуры. Несмотря на обстрелы и разрушения, Украина демонстрирует стойкость, в том числе, и на энергетическом фронте.

В мае 2022 года Правительство приняло решение о передаче арестованного имущества Медведчука в управление Группе Нафтогаз.

На момент передачи большая часть имущественных активов предприятий Группы «Глуско Украина» находилась в неудовлетворительном состоянии, не эксплуатировалась, работники не получали заработную плату, не платились платежи в бюджет.

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ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» максимально быстро восстановил работу арестованных активов для удовлетворения потребностей рынка топлива и потребителей, инвестировав более 25,7 млн грн (полный объем инвестиций превышает сумму в 25,7 млн грн, озвученную АРМА). Это нормальная ситуация при восстановлении эксплуатации сети сервисных и торговых объектов. Управляющий в начале такого процесса должен понести значительные расходы на ремонт, техническое обслуживание, ребрендинг, закупку товаров, рекламу и тому подобное. Такие расходы покрываются за счет полученных доходов.

ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг», которое в полном объеме выполнило все мероприятия по обеспечению сохранности активов, восстановлению их коммерческой эксплуатации, возвращению активов в сферу государственного управления, имеет правомерные ожидания относительно получения в ближайший период доходов, за счет которых должны быть компенсированы расходы начального периода управления.

Итак, ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» считает утверждение АРМА о том, что расходы на управление АЗС «Глуско» в 12 раз превысили доходы, манипулятивным, а также противоречащим законам ведения бизнеса и здравому смыслу. Ведь восстановление работы сети АЗС потребовало значительных инвестиций в короткое время, а возврат вложенных средств происходит планомерно, в соответствии с темпами развития сети и увеличения доходов и не может произойти в течение месяца или даже полугода.

Оценку эффективности работы ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» как управляющего можно давать только после завершения полного периода управления активами.

На сегодня сеть АЗС U.GО эффективно работает и развивается. На АЗК U.GO работает 862 сотрудника, которые выполняют свои функции, несмотря на постоянную угрозу обстрелов, особенно в прифронтовых городах.

ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» обеспечивает стабильные поставки качественного топлива на АЗК U.GO и контролирует доступность цен для потребителей.