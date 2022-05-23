СБУ арестовала коллаборанта, который корректировал ракетные обстрелы со стороны РФ
Злоумышленник также передавал РФ сведения о дислокации ВСУ (Фото:Офис генпрокурора)
Украинские правоохранители разоблачили жителя Бахмута Донецкой области, который сотрудничал с российскими захватчиками, передавая им военные сведения.
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Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Следствием установлено, что злоумышленник выступал также в роли корректировщика огня, ставя метки на электронных картах и сообщая оккупантам о местах попадания ракет.
Кроме того, коллаборант собирал для спецслужбы РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ и Национальной гвардии.
На данное время он взят под стражу без возможности внесения залога.
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