СБУ арестовала коллаборанта, который корректировал ракетные обстрелы со стороны РФ 23 мая, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник также передавал РФ сведения о дислокации ВСУ (Фото:Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители разоблачили жителя Бахмута Донецкой области, который сотрудничал с российскими захватчиками, передавая им военные сведения.

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Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следствием установлено, что злоумышленник выступал также в роли корректировщика огня, ставя метки на электронных картах и ​​сообщая оккупантам о местах попадания ракет.

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Кроме того, коллаборант собирал для спецслужбы РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ и Национальной гвардии.

На данное время он взят под стражу без возможности внесения залога.

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