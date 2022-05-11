Захвачен один из командиров оккупантов, занимавшийся мародерством в Сумской области
Злоумышленник вместе с другими военными РФ разграбил одно из предприятий региона (Фото:Офис генпрокурора)
Украинские правоохранители арестовали командира одного из взводов российских захватчиков, который занимался мародерством на территории Сумской области.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Об этом в среду, 11 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Злоумышленнику, который оказался жителем ОРДЛО, вменяют государственную измену в условиях военного положения, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в нарушении законов и обычаев войны.
Прибыв в феврале 2022 года на территорию Сумской области, оккупант, среди прочего, проник вместе с другими военнослужащими ВС РФ на территорию одного из местных предприятий и разграбил его имущество.
Кроме того, он также принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских защитников.
Расследованием военных преступлений фигуранта занимается СБУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.