Арестован "депутат ДНР", который был одним из крупнейших "налогоплательщиков" оккупантов

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Злоумышленник владеет одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса
Фото: СБУ

Злоумышленник владеет одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса

Задержанному Службой безопасности Украины так называемому "депутату Горловского горсовета" предъявили подозрение в организации террористической группы.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"По результатам проведенных обысков по месту жительства указанного лица и его близких родственников обнаружена и изъята документация, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, на которых содержится информация о содействии террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Согласно решению Шевченковского районного суда Киева злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса.

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