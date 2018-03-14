Арестован "депутат ДНР", который был одним из крупнейших "налогоплательщиков" оккупантов

Злоумышленник владеет одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса

Задержанному Службой безопасности Украины так называемому "депутату Горловского горсовета" предъявили подозрение в организации террористической группы.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"По результатам проведенных обысков по месту жительства указанного лица и его близких родственников обнаружена и изъята документация, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, на которых содержится информация о содействии террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Согласно решению Шевченковского районного суда Киева злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса.