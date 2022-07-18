Суд арестовал белорусские локомотивы, которыми Россия перебрасывала военные группировки к границам Украины — СБУ 18 июля, 17:08 Суд арестовал белорусские локомотивы (Фото:ssu.gov.ua)

Суд по материалам киберспециалистов СБУ арестовал три тепловоза госпредприятия Белорусская железная дорога, которые транспортировали оккупационные подразделения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ заявили, что ориентировочная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 млн. грн.

По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам Украины.

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«В дальнейшем они принимали участие в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей», — говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение этих тепловозов на территории Киевской области и идентифицировали их использование в преступлениях против Украины.

В настоящее время идет передача разоблаченных транспортных средств в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят комплексные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Разоблачение преступления осуществляли сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и во взаимодействии с подразделениями Укрзализныци.

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