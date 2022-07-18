Суд арестовал белорусские локомотивы, которыми Россия перебрасывала военные группировки к границам Украины — СБУ

18 июля, 17:08
Суд арестовал белорусские локомотивы (Фото:ssu.gov.ua)

Суд арестовал белорусские локомотивы (Фото:ssu.gov.ua)

Суд по материалам киберспециалистов СБУ арестовал три тепловоза госпредприятия Белорусская железная дорога, которые транспортировали оккупационные подразделения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ заявили, что ориентировочная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 млн. грн.

Читайте также:
«Путин оказался фриком». Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля

По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам Украины.

Видео дня

«В дальнейшем они принимали участие в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей», — говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение этих тепловозов на территории Киевской области и идентифицировали их использование в преступлениях против Украины.

В настоящее время идет передача разоблаченных транспортных средств в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят комплексные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Разоблачение преступления осуществляли сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и во взаимодействии с подразделениями Укрзализныци.

https://www.youtube.com/watch?v=3NbbzXNT_Q4&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Беларусь Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

18 июля, 14:05
Мнения
Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X