Аренда жилья. Почему за услугой лучше обратиться к риэлтору

В течение августа и сентября состоялся рост на рынке долгосрочной аренды жилья в Украине. Повышенный интерес наблюдался на квартиры в новых домах. Также активизировался интерес к нежилому фонду: помещения под офисы, магазины, рестораны, пишет 100realty.ua. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Стоимость квартир в бюджетном сегменте подскочила на 10-15%, рассказала эксперт в сфере недвижимости Ярослава Чапко. А вот комнаты еще больше - почти на четверть. Такой скачок цен в первую очередь объясняется резким ростом спроса.

Спрос растет

В Киев и в областные центры приехали студенты и рабочие. Количество жилья не выросла, а вот желающих его снять прибавилось. Ситуацией могут воспользоваться не только владельцы квартир, которые резко повышают цены, но и мошенники.

"Сегмент дешевых квартир не наполнен, а сегмент от 15 тыс. грн и выше - переполнен", - рассказала Чапко.

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Наиболее популярные одно- и двухкомнатные квартиры, а это значит, что переезжают всей семьей, считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. Он рассказал, что тенденция на повышение укрепилась, и в дальнейшем цены не упадут, а скорее всего, что и на предыдущий уровень не вернутся, стабилизировавшись.

Неурегулированные отношения арендаторов и арендодателей

Государство совсем не регулирует отношения арендаторов и арендодателей. Поэтому вместе со спросом выросло и количество мошенничеств. Чтобы избежать проблем, важно при оформлении документов проверить право собственности на квартиру того человека, который сдает жилье. И не платить заранее деньги, советует Юрий Пита.

В Минрегионе уже второй год работают над законом Об арендном жилье

Чиновники уже второй год работают над законом Минрегиона О арендное жилье. Весной 2018 года законопроект Об арендном жилье в Украине прошел экспертную оценку, получил замечание и был отправлен на доработку.

Главная его цель - это создание рынка социального арендного жилья. К тому же, он должен вывести из тени рынок арендного жилья. По данным Минрегиона, это 70% рынка.

Упростить поиски жилья могут риэлторы. Но придется заплатить за консультацию и подбор вариантов - 50 процентов от стоимости месячной аренды. Впрочем, найти жилье без посредников, самостоятельно и за короткий срок шансы есть. Для этого энтузиасты создают в соцсетях специальные группы, где владельцы ищут квартиросъемщиков.