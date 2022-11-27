Угроза новых ударов РФ. Арахамия заявил, что следующая неделя может быть тяжелой, власти и военные готовятся 27 ноября, 11:11 Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что следующая неделя может быть тяжелой — власти, военные и экстренные службы готовятся к этому.



Об этом говорится в его Telegram.

Без дополнительных деталей Арахамия написал, что россияне планируют новые теракты против объектов энергетики, а экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии.

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«Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что делать», — заявил глава фракции Слуга народа.



Он призвал украинцев сделать запас воды, еды длительного хранения, зарядить телефоны, павербанки и узнать, где расположен ближайший Пункт незламності. Накануне Арахамия проверил их в Киеве. По его словам, около 20% были закрыты.



Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона 24 ноября заявлял, что российским оккупантам понадобится не меньше недели, чтобы подготовиться к новой массированной атаке на территорию Украины.

Специалисты продолжают восстанавливать энергосистему Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 ноября.