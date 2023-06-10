На Арабатской стрелке есть попадание по захваченной россиянами базе отдыха — мэр Мелитополя 10 июня, 10:50 Захваченная россиянами база на Арабатской стрелке (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)

Несколько ракет попали в базу отдыха на Арабатской стрелке, которую оккупировали россияне, в субботу утром, 10 июня. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, после атаки колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают во временно оккупированный Крым.

Накануне о взрывах в Геническом районе, где размещались оккупанты, написал в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он сообщил, что туда срочно выехали скорые и пожарные.

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Утром 10 июня кремлевская марионетка в Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ракетном обстреле якобы «пунктов временного размещения людей» на Арабатской стрелке, где есть «погибшая женщина». Он говорит о разрушении гостиницы в Железном Порту. Гауляйтер пожаловался на «преследование первых лиц Херсонской области».

Фото: Владимир Сальдо/Telegram

Позже предатель Олег Царев заявил, что ему якобы кто-то рассказал, что под удар якобы попал сам Сальдо, но выжил.

«Перезвонил ему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Живой. Не ранен», — говорится в его Telegram.



Издание МОСТ пишет, что жители села Счастливцево Генического района тоже подтвердили повторные прилеты, в результате чего загорелись базы отдыха, где живут военные и «чиновники» оккупационной псевдовласти. Говорят, что на видео горит клиника профессора Козявкина.

