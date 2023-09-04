24 года вызовов и развития, — сеть аптек «Подорожник» отмечает годовщину основания 4 сентября, 09:00 Новости компаний сеть аптек «Подорожник»

История компании началась в 1999 году с одной аптеки во Львове под названием «Добра аптека» и 6 человек в штате. За 24 года Подорожник превратился в крупнейшую сеть аптек Украины с более 1600 аптек и 12 миллионами постоянных клиентов. СЕО компании Тарас Коляда рассказал о работе на фармрынке Украины, периодах роста, секретах стабильности и успеха.

Как сеть распространялась из Львова на всю Украину?





Мы начали работать под брендом "Подорожник" в 2009 году, а аптеки — открываться во Львове и области. В 2018-м были уже по всей Украине. За это время менялась структура компании. Для клиентов начала действовать программа лояльности, которая сегодня динамично развивается и предлагает скидки, бонусы, персональные предложения и прочее. Особенно хочу акцентировать, что это дает нам и дополнительную возможность позаботиться о здоровье клиента, напомнить ему о приеме лекарств, которые он принимает постоянно, и не только.

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Фото: СЕО крупнейшей сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда с фармацевткой

Более 8000 работников — это большая команда. Что объединяет людей Подорожника?





Могу уверенно сказать, что это единая миссия и ценности, с которыми работаем. Они создают темп для команды, направление движения и цели. С годами мы определили, что наши ценности — это смелость, клиентоориентированность, развитие, открытость и честность. Именно эти качества о нашей компании и ее людях. Это позволяет нам работать с единой миссией — предоставлять качественную фармопеку украинцам всегда и при любых обстоятельствах. Так будет и в дальнейшем.

За 24 года в стране было и есть немало кризисов. Как заботитесь о команде в таких ситуациях?

Стараемся быть максимально открытыми и выстроить доверие в общении. Например, когда началась война, то мы поддерживали команду повсюду. У нас были истории, как работники шли пешком 10−15 километров по полям к позициям наших военных. Мы им впоследствии помогали, переводили в другие регионы на работу. Сейчас мы помогаем как нашим работникам на фронте, так и ВСУ в целом. Работает благотворительный проект «Кареты для ВСУ», и мы передали уже более 60 машин спецтранспорта защитникам. Предоставляем также, согласно запросу, различные нужные им вещи. Будем продолжать поддержку до победы, потому что это наш долг, как социально ответственного бизнеса.

Что было самым тяжелым за эти 24 года?

Как и для всей Украины — это полномасштабное вторжение. Помню, возле аптек были страшные очереди, фармацевты работали почти непрерывно, наши аптеки попадали под обстрелы, в оккупацию. Логистика получила значительные разрушения и работала с перебоями. Наш водитель Максим Середа возил препараты под обстрелами и в оккупированные регионы Киевской и Черниговской областей. Он говорит, что иначе не мог, потому что от его работы зависела жизнь и здоровье украинцев. И я его понимаю и горжусь людьми Подорожника.

Фото: Команда Подорожник в рамках проекта "Кареты для ВСУ" передала военным более 60 машин спецтранспорта

Сеть насчитывает более 1600 аптек и растет дальше. В чем важность такого масштабирования?

Масштабирование и рост — логичное стремление любого бизнеса, и это не просто так. Например, развитие Подорожника создает новые рабочие места по всей Украине, дает поддержку экономике. С увеличением торговых точек также увеличиваем ассортимент наших аптек. Мы внимательны к качеству препаратов, фармацевты во время входного контроля проверяют собственноручно каждую упаковку. Поверьте, что мы не выбираем с позиции прибыли, где нам будет выгоднее открыть аптеку — в большом городе или маленьком райцентре. Всем украинцам нужна фармопека. Кстати, заметил, что в меньшие населенные пункты мы заходим одними из первых среди фармритейлов. Именно масштабирование дает нам уверенность делать такие шаги и следовать нашей миссии.

Как в будущем планируете поддерживать свое первенство на фармрынке?





У нас есть планы развития и видение, каким оно должно быть. Уделяем большое внимание новым технологиям и уходим в онлайн, чтобы клиентам было удобно с нами. Хотим увеличивать ассортимент на выбор для комплексной заботы. Люди на самом деле все чувствуют и идут туда, где им комфортно и где есть внимательное отношение. Я благодарен каждому клиенту, кто в течение 24 лет остается и присоединяется к сети аптек Подорожник. Дальше — больше!