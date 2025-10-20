Свет рядом: как аптеки стали «Пунктами Несокрушимости» во время блэкаутов

Аптека 9−1−1

Украина входит в очередной сложный отопительный сезон. В ряде областей снова вводятся аварийные отключения электроэнергии. Энергетики предупреждают: зима 2025−2026 может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны. И пока правительство и «Укрэнерго» пытаются удержать баланс в системе, не менее важный фронт «Пунктов Несокрушимости» держат украинские аптеки, которые стали не просто первым звеном здравоохранения, а настоящими маяками в темноте для сотен украинцев.

Отсутствие света для миллионов украинцев — это не только вопрос комфорта, но и выживания. Ведь люди с хроническими заболеваниями, зависимые от препаратов — зависимы и от энергоснабжения, благодаря которому их препараты могут храниться при надлежащем температурном режиме. Ведь даже незначительное отклонение от правил хранения может превратить лекарства в яд.

Одна из аптек, где можно подзарядить телефон
Именно поэтому украинские аптеки стали одним из первых бизнесов, которые еще во время первой волны блэкаутов в 2022 году вложили сотни тысяч долларов в генераторы, стабилизаторы и аккумуляторы, не дожидаясь никаких государственных компенсаций. А некоторые аптеки работали более полугода на деоккупированных территориях исключительно на старлинках и генераторах, там, где до ближайшей АЗС нужно было ехать более 20 км, чтобы купить топливо. Эти инвестиции были не про «бизнес», а про «ответственность» перед украинцами. Ведь фармацевты прекрасно понимают, что люди приходят в аптеку не всегда только за препаратами, сейчас, как и в 2022 году — это настоящие пункты несокрушимости, готовые поддержать и оказать необходимую помощь каждому.

«Сегодня аптека — это гораздо больше. Это место, куда люди идут не только за лекарствами. В аптеки обращаются люди с ранениями, полученными во время обстрелов, особенно в зонах, приближенных к боевым действиям. Ведь многие из фармацевтов прошли курсы по тактической медицине. Аптека — это место, где при отсутствии связи на прифронтовой территории можно было утром отправить сообщение родным о том, что ты жив», — рассказала исполнительная директор «Аптека 9−1−1» Юлия Клименюк.

По ее словам, некоторые аптеки в прифронтовых районах стали центрами телемедицины, особенно в тех населенных пунктах, где были разбомблены больницы и отсутствовала связь «пациент-врач». Таким образом люди могли получить необходимую помощь там, где доступа к ней не было.

Фармацевт использует налобный фонарь при отключении света.
Благодаря оснащению альтернативными источниками электроэнергии, как генераторы или инверторы — многие аптеки стали официальными «Пунктами Несокрушимости». Которые не только обеспечивают непрерывный доступ украинцев к медикаментам, но и поддерживают общины в буквальном смысле. Ведь в аптеках украинцы могут зарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi или просто согреться пока за окном темнота. «Во время прошлой зимы люди заходили не только за лекарствами, но и чтобы проверить новости, зарядить телефон или просто поговорить. Мы поняли: наша аптека стала местом доверия, местом силы», — рассказывает фармацевтка Ольга из Кировоградской области.

А фармацевт одной из столичных аптек рассказывает, что во время блэкаутов, которые достигали 8−10 часов, в аптеки приходили не только подзарядить телефон, но и подогреть грудное молоко для младенца и сделать себе укладку.

«Пункт несокрушимости» в одной из аптек
«Однажды ко мне забежал мужчина с подогревателем для молока, он грел грудное молоко для трехмесячного младенца. Рассказывал, что дома все разрядилось, жена в панике, ребенок плачет — а потом он вспомнил, про нас, аптеку в соседнем доме. Еще была ситуация, к нам прибежала молоденькая девушка с полотенцем на голове и феном, и попросила посушить волосы. Я сначала удивилась, неужели это первоочередное — в блэкаут мыть волосы, еще и зимой бежать с мокрой головой по улице? А потом она объяснила — через несколько часов у нее свадьба. Все розетки в аптеке были тогда заняты, но женщины на опережение начали освобождать невесте розетки. А одна из них, как оказалось была парикмахером, то еще и укладку ей в нашей аптеке сделала»,— вспоминает сотрудница одной из столичных аптек.

Аптечная розница, которая по своей сути является коммерческим сектором, во время войны стала одним из основных столпов инфраструктуры устойчивости. Каждый работающий генератор в аптеке — это гарантированные лекарства для диабетика, это спасенные жизни пациентов с сердечными заболеваниями, это возможность накормить ребенка и уверенность, что даже в темноте государство дышит.

Аптека на Харьковщине, которая 8 месяцев работала на генераторе
Аптеки не афишируют свой подвиг. Они просто закупают больше удлинителей, включают свет, когда другие не могут. И этим светом становятся для украинцев опорой, символом стабильности, доказательством, что главное — не прибыль, а люди.

«Пока враг пытается погрузить страну в темноту — мы включаем свет. Не только в аптеке, а в сердцах людей»,— говорят фармацевты.

Сегодня украинские аптеки — это не просто бизнес. Это тихий фронт, который ежедневно держит тыл. Они доказывают: настоящая сила в ответственности, сострадании и готовности работать и помогать несмотря ни на что. И пока враг запускает ракеты по нашим городам, украинский фармацевт нажимает кнопку генератора и включает свет надежды.

