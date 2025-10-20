Свет рядом: как аптеки стали «Пунктами Несокрушимости» во время блэкаутов
Аптека 9−1−1
Украина входит в очередной сложный отопительный сезон. В ряде областей снова вводятся аварийные отключения электроэнергии. Энергетики предупреждают: зима 2025−2026 может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны. И пока правительство и «Укрэнерго» пытаются удержать баланс в системе, не менее важный фронт «Пунктов Несокрушимости» держат украинские аптеки, которые стали не просто первым звеном здравоохранения, а настоящими маяками в темноте для сотен украинцев.
Отсутствие света для миллионов украинцев — это не только вопрос комфорта, но и выживания. Ведь люди с хроническими заболеваниями, зависимые от препаратов — зависимы и от энергоснабжения, благодаря которому их препараты могут храниться при надлежащем температурном режиме. Ведь даже незначительное отклонение от правил хранения может превратить лекарства в яд.
Именно поэтому украинские аптеки стали одним из первых бизнесов, которые еще во время первой волны блэкаутов в 2022 году вложили сотни тысяч долларов в генераторы, стабилизаторы и аккумуляторы, не дожидаясь никаких государственных компенсаций. А некоторые аптеки работали более полугода на деоккупированных территориях исключительно на старлинках и генераторах, там, где до ближайшей АЗС нужно было ехать более 20 км, чтобы купить топливо. Эти инвестиции были не про «бизнес», а про «ответственность» перед украинцами. Ведь фармацевты прекрасно понимают, что люди приходят в аптеку не всегда только за препаратами, сейчас, как и в 2022 году — это настоящие пункты несокрушимости, готовые поддержать и оказать необходимую помощь каждому.
По ее словам, некоторые аптеки в прифронтовых районах стали центрами телемедицины, особенно в тех населенных пунктах, где были разбомблены больницы и отсутствовала связь «пациент-врач». Таким образом люди могли получить необходимую помощь там, где доступа к ней не было.
А фармацевт одной из столичных аптек рассказывает, что во время блэкаутов, которые достигали 8−10 часов, в аптеки приходили не только подзарядить телефон, но и подогреть грудное молоко для младенца и сделать себе укладку.
Аптечная розница, которая по своей сути является коммерческим сектором, во время войны стала одним из основных столпов инфраструктуры устойчивости. Каждый работающий генератор в аптеке — это гарантированные лекарства для диабетика, это спасенные жизни пациентов с сердечными заболеваниями, это возможность накормить ребенка и уверенность, что даже в темноте государство дышит.
Аптеки не афишируют свой подвиг. Они просто закупают больше удлинителей, включают свет, когда другие не могут. И этим светом становятся для украинцев опорой, символом стабильности, доказательством, что главное — не прибыль, а люди.
Сегодня украинские аптеки — это не просто бизнес. Это тихий фронт, который ежедневно держит тыл. Они доказывают: настоящая сила в ответственности, сострадании и готовности работать и помогать несмотря ни на что. И пока враг запускает ракеты по нашим городам, украинский фармацевт нажимает кнопку генератора и включает свет надежды.