Украина входит в очередной сложный отопительный сезон. В ряде областей снова вводятся аварийные отключения электроэнергии. Энергетики предупреждают: зима 2025−2026 может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны. И пока правительство и «Укрэнерго» пытаются удержать баланс в системе, не менее важный фронт «Пунктов Несокрушимости» держат украинские аптеки, которые стали не просто первым звеном здравоохранения, а настоящими маяками в темноте для сотен украинцев.

Отсутствие света для миллионов украинцев — это не только вопрос комфорта, но и выживания. Ведь люди с хроническими заболеваниями, зависимые от препаратов — зависимы и от энергоснабжения, благодаря которому их препараты могут храниться при надлежащем температурном режиме. Ведь даже незначительное отклонение от правил хранения может превратить лекарства в яд.

Фото: Одна из аптек, где можно подзарядить телефон

Именно поэтому украинские аптеки стали одним из первых бизнесов, которые еще во время первой волны блэкаутов в 2022 году вложили сотни тысяч долларов в генераторы, стабилизаторы и аккумуляторы, не дожидаясь никаких государственных компенсаций. А некоторые аптеки работали более полугода на деоккупированных территориях исключительно на старлинках и генераторах, там, где до ближайшей АЗС нужно было ехать более 20 км, чтобы купить топливо. Эти инвестиции были не про «бизнес», а про «ответственность» перед украинцами. Ведь фармацевты прекрасно понимают, что люди приходят в аптеку не всегда только за препаратами, сейчас, как и в 2022 году — это настоящие пункты несокрушимости, готовые поддержать и оказать необходимую помощь каждому.

« Сегодня аптека — это гораздо больше. Это место, куда люди идут не только за лекарствами. В аптеки обращаются люди с ранениями, полученными во время обстрелов, особенно в зонах, приближенных к боевым действиям. Ведь многие из фармацевтов прошли курсы по тактической медицине. Аптека — это место, где при отсутствии связи на прифронтовой территории можно было утром отправить сообщение родным о том, что ты жив», — рассказала исполнительная директор « Аптека 9−1−1» Юлия Клименюк.

По ее словам, некоторые аптеки в прифронтовых районах стали центрами телемедицины, особенно в тех населенных пунктах, где были разбомблены больницы и отсутствовала связь «пациент-врач». Таким образом люди могли получить необходимую помощь там, где доступа к ней не было.



Фото: Фармацевт использует налобный фонарь при отключении света.

Благодаря оснащению альтернативными источниками электроэнергии, как генераторы или инверторы — многие аптеки стали официальными « Пунктами Несокрушимости». Которые не только обеспечивают непрерывный доступ украинцев к медикаментам, но и поддерживают общины в буквальном смысле. Ведь в аптеках украинцы могут зарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi или просто согреться пока за окном темнота. «Во время прошлой зимы люди заходили не только за лекарствами, но и чтобы проверить новости, зарядить телефон или просто поговорить. Мы поняли: наша аптека стала местом доверия, местом силы», — рассказывает фармацевтка Ольга из Кировоградской области.

А фармацевт одной из столичных аптек рассказывает, что во время блэкаутов, которые достигали 8−10 часов, в аптеки приходили не только подзарядить телефон, но и подогреть грудное молоко для младенца и сделать себе укладку.

Фото: «Пункт несокрушимости» в одной из аптек

«Однажды ко мне забежал мужчина с подогревателем для молока, он грел грудное молоко для трехмесячного младенца. Рассказывал, что дома все разрядилось, жена в панике, ребенок плачет — а потом он вспомнил, про нас, аптеку в соседнем доме. Еще была ситуация, к нам прибежала молоденькая девушка с полотенцем на голове и феном, и попросила посушить волосы. Я сначала удивилась, неужели это первоочередное — в блэкаут мыть волосы, еще и зимой бежать с мокрой головой по улице? А потом она объяснила — через несколько часов у нее свадьба. Все розетки в аптеке были тогда заняты, но женщины на опережение начали освобождать невесте розетки. А одна из них, как оказалось была парикмахером, то еще и укладку ей в нашей аптеке сделала», — вспоминает сотрудница одной из столичных аптек.

Аптечная розница, которая по своей сути является коммерческим сектором, во время войны стала одним из основных столпов инфраструктуры устойчивости. Каждый работающий генератор в аптеке — это гарантированные лекарства для диабетика, это спасенные жизни пациентов с сердечными заболеваниями, это возможность накормить ребенка и уверенность, что даже в темноте государство дышит.

Фото: Аптека на Харьковщине, которая 8 месяцев работала на генераторе

Аптеки не афишируют свой подвиг. Они просто закупают больше удлинителей, включают свет, когда другие не могут. И этим светом становятся для украинцев опорой, символом стабильности, доказательством, что главное — не прибыль, а люди.

«Пока враг пытается погрузить страну в темноту — мы включаем свет. Не только в аптеке, а в сердцах людей», — говорят фармацевты.

Сегодня украинские аптеки — это не просто бизнес. Это тихий фронт, который ежедневно держит тыл. Они доказывают: настоящая сила в ответственности, сострадании и готовности работать и помогать несмотря ни на что. И пока враг запускает ракеты по нашим городам, украинский фармацевт нажимает кнопку генератора и включает свет надежды.