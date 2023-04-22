Оккупационный «суд» приговорил крымского татарина к семи годам заключения за якобы перечисление 500 грн батальону Крым

22 апреля, 20:28
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Аппаз Куртамет (Фото:Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram)

Аппаз Куртамет (Фото:Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram)

Так называемый Киевский райсуд Симферополя незаконно приговорил к семи годам заключения 21-летнего крымского татарина, которого российские оккупанты обвинили в «финансировании» добровольческого батальона Крым.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram призвал международное сообщество усилить давление на страну-агрессора Россию, пока не будут освобождены все незаконно удерживаемые украинские граждане.

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Он напомнил, что российские силовики задержали 21-летнего Аппаза Куртамета 23 июля 2022 года на админгранице с оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам, после чего связь с ним пропала. О его местонахождении стало известно только 8 октября.

По версии фейкового «следствия» оккупантов, крымский татарин перечислил 500 грн представителю батальона Крым. Лубинец отметил, что на самом деле он одолжил эти деньги знакомому, который вступил в батальон.

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«Россия не прекращает репрессивную политику в отношении представителей коренного народа Крыма — крымских татар. Все обвинения в адрес граждан Украины надуманы и имеют политически мотивированную почву, а приговоры — незаконны», — подчеркнул омбудсмен.

Как сообщает Крым.Реалии, незаконный приговор еще не вступил в силу, адвокат Рефат Юнусов хочет обжаловать его.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Крымские татары Омбудсмен Оккупация Крыма Война России против Украины Дмитрий Лубинец Крымские политзаключенные

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