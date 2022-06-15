Апостолово в Днепропетровской области обстреляли из Ураганов, четыре человека погибли: все подробности и фото 15 июня, 20:10 Сюжет Цей матеріал також доступний українською В результате обрелов в Апостолово повреждено около 10 жилых домов, четыре человека погибли и один ранен (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) via Telegram)

В ночь на 15 июня оккупационные войска обстреляли Апостолово Днепропетровской области из Ураганов. В результате погибли четыре человека и еще один был ранен.

НВ собрал все подробности о новом преступлении рашистов.

Ночной обстрел из Ураганов

Первым официально сообщил о ночном обстреле около 3 часов ночи мэр города Андрей Оса. По его словам, обстрел произошел за три часа до этого, то есть, около полуночи.

Видео дня

Оса также заявил о четырех погибших в результате обстрела.

По словам мэра, первые последствия поражений были ликвидированы еще ночью, а утром полиция, ГСЧС и взрывотехники продолжат свою работу.

В середине дня мэр опубликовал еще одно сообщение, в котором написал, что обстрел разрушил дома и незначительно повредил больницу.

Он также рассказал, что трое мужчин погибли, когда сразу же после первого прилета вышли из своих домов и их «накрыло вторым прилетом». Четвертый мужчина погиб в своем доме.

Кроме того, Оса сообщил, что был тяжело ранен еще один человек, сейчас его состояние стабилизировано.

Мэр предостерег горожан, призвав не выходить из укрытий сразу после обстрела и не трогать кассеты от кассетных снарядов, которые еще остались на территории города.

«У нас уже есть 48 обращений по поводу повреждения имущества и жилых домов. Сейчас мы формируем список необходимых материалов, чтобы оказать жителям поврежденных домов первоочередную неотложную помощь», — написал он также.



Фото последствий обстрела в Апостолово

Фото последствий обстрела в Апостолово опубликовал глава Днепрпетровской ОВА Валентин Резниченко. Он уточнил, что, кроме больницы, в городе повреждено около 10 жилых домов.

«Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники», — написал он в 7:29 утра.

Также Резниченко сообщил о двух прилетах в Новомосковском районе. «Ракеты сильно повредили объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет», — отметил он.

Около 9:30 Резниченко опубликовал еще несколько фото последствий обстрела в Апостолово.

Эвакуация из Апостолово

Мэр Апостолово сообщил, что вместе с Военной администрацией Кривого Рога городские власти планируют над организацией бесплатного транспорта в этот город для желающих выехать.

«Подчеркиваю, что это не объявлена принудительная эвакуация, это возможность уехать из города для жителей, нуждающихся в этом», — добавил он.

В середине дня 15 июня Оса призвал желающих уехать из Апостолово зарегистрироваться по телефону 0679066005.

«Как только мы соберем список лиц, военная администрация Кривого Рога будет готова предоставить автобусы. Возможно, это будет уже сегодня. Но, для начала, нам нужно понимать количество желающих выехать в Кривой Рог», — сообщил он.

Повторный обстрел Апостолово из Ураганов 15 июня

В 18:13 Резниченко сообщил о новых обстрелах, совершенных оккупантами из Ураганов. По его словам, в Апостолово в результате удара загорелась лесополоса.

Еще один удар был нанесен по Зеленодольску — в городе было повреждено несколько многоэтажек.

По предварительным данным, люди в результате этих обстрелов не пострадали.

«Места обстрелов возле домов усеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники», — добавил глава Днепропетровской ОВА.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.