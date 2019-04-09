Апелляционный суд отказался освободить экс-начальника Генштаба ВСУ Заману Вчера, 22:40 402 Цей матеріал також доступний українською hromadske.ua Владимира Заману подозревают в государственной измене hromadske.ua

Во вторник, 9 апреля, Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Как сообщает ТСН, судьи приняли промежуточное решение об оставлении Заманы в СИЗО до 15 апреля, поскольку необходимо исследовать дополнительные материалы дела из суда первой инстанции.

Напомним, экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману подозревают в государственной измене.

По версии Генпрокуратуры, в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось законом, готовя таким образом оккупацию Россией украинских территорий.

По данным следствия, Замана служил в Вооруженных силах Украины без присяги 21 год.

Печерский районный суд Киева арестовал Заману до 27 марта 2019 без права внесения залога.