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Апелляционный суд оставил лося в Красной книге Украины и подтвердил запрет охоты на него

Сегодня, 11:44
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Апелляционный суд оставил лося в Красной книге Украины и подтвердил запрет охоты на него - фото

PLF73/Flickr

Шестой апелляционный административный суд поддержал занесение лося в Красную книгу Украины и запрет охоты на него. 

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"В деле лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге. Спасибо всем коллегам и реальным партнерам по гражданскому обществу за общую позицию. Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - написал министр  в соцсети Facebook. 

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него.

Основанием отмены приказа стало якобы отсутствие научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и отсутствие четких данных о численности популяции.  

Теги:   Остап Семерак Лось

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