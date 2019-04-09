Апелляционный суд оставил лося в Красной книге Украины и подтвердил запрет охоты на него Сегодня, 11:44 169 Цей матеріал також доступний українською PLF73/Flickr PLF73/Flickr

Шестой апелляционный административный суд поддержал занесение лося в Красную книгу Украины и запрет охоты на него.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"В деле лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге. Спасибо всем коллегам и реальным партнерам по гражданскому обществу за общую позицию. Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - написал министр в соцсети Facebook.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него.

Основанием отмены приказа стало якобы отсутствие научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и отсутствие четких данных о численности популяции.