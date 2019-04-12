Апелляционный суд начал рассмотрение дела о праве продавать землю в обход моратория Сегодня, 10:25 342 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Фото из зала суда Право украинцев распоряжаться землёй, которая им принадлежит, является неотъемлемым Фото из зала суда

Сегодня во Львове апелляционный суд области провел первое заседание по делу фермера Дмитрия Огнёва, который при поддержке юристов международной компании PwC Legal Украина борется за право купить гектар земли для ведения сельского хозяйства у собственника, который хочет его продать.

После того, как нотариус отказал ему в оформлении сделки, фермер Огнёв обратился в Дрогобычский районный суд, который также не взял на себя смелость пойти против желания парламентского большинства, выступающего за мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

По мнению юристов, которые ссылаются на приоритет норм международного права и практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), мораторий, в очередной раз продлённый в декабре прошлого года Верховной радой, нарушает конституционные права граждан Украины, которые по сути не могут распоряжаться собственным имуществом.

Заседание было назначено на три часа дня, но началось с задержкой из-за большого количества дел, которые рассматривались по несколько минут, и в основном заканчивались переносом на новые даты. В зале одновременно присутствовали участники всех объявленных разбирательств: скучающие адвокаты, истцы и ответчики, без всякого ажиотажа выполняющие формальные процедуры, ведь большинство решений были очевидны и заранее известны.

Мораторий нарушает конституционные права граждан Украины

Узнав, что на заседание не явилась ответчик - нотариус, председательствующий судья Роман Савуляк иронично предположил, что она «готовится к заседанию ЕСПЧ». Это замечание означало, что в деле Огнёва тоже не стоит ждать сюрпризов, мол, адвокаты дойдут до Европейского суда, проиграв в Украине все инстанции. Но дальше все пошло по неожиданному для всех сценарию.

Первым выступил глава практики решения споров PwC Дмитрий Донец. Он заявил, что право украинцев распоряжаться землёй, которая им принадлежит, является неотъемлемым, и защищено основным законом Украины - Конституцией, что в 2018 году прямо подтвердил ЕСПЧ. Его речь собрала на себе внимание всех присутствующих в зале: одни проснулись, другие выключили игры в телефонах, третьи перестали перешептываться, и все внимание сосредоточилось на господине Савуляке.

Судья при этом начал задавать уточняющие вопросы, чем вызвал недоумение своих коллег Юлии Микуш и Татьяны Приколоты. В начале заседания они даже не отрывали взглядов от папок с бумагами на столе, среди которых, очевидно, был и черновик решения, точно не предполагавшего подробных разбирательств.

Когда слово взяла глава практики недвижимости PwC Ольга Балицкая, публика оживилась ещё больше. Дело в том, что идея отменить мораторий «снизу» против воли официального Киева, не вызвала бы доверия. Но госпожа Балицкая прямо сказала, что не просит суд отменять мораторий - а просит защитить конституционные права украинского фермера и владельца земли способом, рекомендованным ЕСПЧ. То есть, обязать нотариуса заключить законную сделку.

Сам Дмитрий Огнёв добавил к этому, что только вчера присутствовал на съезде Всеукраинской аграрной рады, и если уважаемый суд считает, что мораторий по-прежнему имеет поддержку политического бомонда, он ошибается - на съезде в защиту конституционных прав собственников земли высказались представители всех крупных политических сил, включая представителя лидера президентской гонки Владимира Зеленского - Александра Данилюка и Юлию Тимошенко, которая ещё недавно защищала прямо противоположную позицию.

Переломный момент наступил, когда судья Савуляк очень тихо сказал: «Может, это хорошо для людей...» - и закрыл папку с заготовками.

Суд взял паузу для изучение мировой практики подобных споров и более глубокого изучения материалов дела. Следующее заседание назначено на 20 июня, и теперь его ход совершенно непредсказуем.