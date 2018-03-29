Апелляционный суд признал законным задержание Савченко в Раде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Надежда Савченко

Надежда Савченко

Апелляционный суд города Киева признал законными основания задержания 22 марта народного депутата Украины Надежды Савченко.

Как сообщили в пресс-службе суда, постановление Шевченковского районного суда Киева от 23 марта отменено в части признания отсутствия предусмотренных законом оснований для задержания Савченко и освобождения ее из-под стражи в зале суда.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Смотрите также

Напомним, что Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

Смотрите также

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове