Апелляционный суд отказался отменить заочный арест Дыминского

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Защите отказали в удовлетворении жалобы на арест Петра Дыминского
Фото: fckarpaty.lviv.ua

Защите отказали в удовлетворении жалобы на арест Петра Дыминского

Апелляционный суд Киева подтвердил применение меры пресечения в виде ареста к львовскому бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей на заседании в понедельник, 26 марта, не удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты.

Постановление Печерского районного суда Киева от 1 марта о содержании под стражей Дыминского, который находится в международном розыске, оставлено без изменений.

Напомним, что 1 марта Печерский районный суд Киева избрал Петру Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей. В августе 2017 года подозреваемый покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался, в связи с чем его арест объявлен заочно.

Напомним, 18 августа 2017 года в районе села Ямельня Львовской области на автодороге Львов-Краковец Mercedes Петра Дыминского врезался в Opel под управлением 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. В результате столкновения женщина погибла на месте.

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