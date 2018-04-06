Апелляционный суд оставил в силе приговор россиянину Агееву: 10 лет тюрьмы

Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы российскому военнослужащему Виктору Агееву, захваченному в 2017 году на Донбассе.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Виктор Чевгуз.

"Вчера суд рассмотрел апелляцию и оставил в силу приговор первой инстанции с той же квалификацией, с тем же тюремным сроком", - сообщил он.

Таким образом, приговор россиянину вступил в силу.

По словам адвоката, Агеев находится в списке из 23 россиян, которых украинская сторона готова обменять на граждан Украины, арестованных и осужденных в России. Он добавил, что задержка в этом вопросе только за российской стороной.

Защита россиянина намерена обжаловать приговор в Верховном Суде.

Напомним, Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил российского военного Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.

Летом 2017 года украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Желобка Луганской области.

Во время боя были уничтожены двое бойцов оккупационных войск РФ, в том числе кадровый российский офицер Александр Щербак с позывным Алекс.

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Еще четверо диверсантов, среди которых оказался и Виктор Агеев, были захвачены в плен. По данным СМИ, Агеев служил по контракту в военной разведке.

В то же время, в Минобороны РФ его причастность к ВС РФ традиционно отрицают, заявляя, что он якобы уволился со службы в мае 2016 года.