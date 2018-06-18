18 июня 2018, понедельник

Покушение на Бабченко: Апелляционный суд оставил в силе арест Германа

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Бориса Германа оставили в СИЗО
Фото: Solonyna Yeugen via Twitter

Бориса Германа оставили в СИЗО

В понедельник, 18 июня, Апелляционный суд Киева оставил под стражей Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает Радио Свобода, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Германа об изменении меры пресечения.

Перед началом судебного заседания Герман заявил, что сотрудничал с представителем украинской контрразведки Дмитрием, позывной Дитрих. При этом Служба внешней разведки Украины отрицает связи с ним.

По словам подозреваемого, российская сторона предоставила ему копию списка 47 потенциальных жертв, среди которых не было Бабченко, но был сын главы МВД Арсена Авакова.

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Напомним, что вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, ему выстрелили в спину на пороге его квартиры.

На следующий день СБУ сообщила, что инсценировала убийство журналиста. По имеющимся данным, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

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СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался владелец украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной компании по производству оружия в стране) Шмайсер Борис Герман. По данным СБУ, организатора завербовали российские спецслужбы.

31 мая во время заседания суда, который избирал ему меру пресечения, Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой. Однако генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг слова о его сотрудничестве с украинской контрразведкой.

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