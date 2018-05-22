Апелляционный суд оставил Надежду Савченко под стражей

Народный депутат Куприй хотел взять Савченко на поруки. Она остается под стражей до середины июля

Апелляционный суд Киева оставил под стражей народного депутата Надежду Савченко, которого подозревают в подготовке теракта в парламенте.

Такое решение во вторник, 22 мая, приняла коллегия судей, передает Громадське.

По мнению суда, адвокаты Савченко не предоставили достаточных аргументов, чтобы изменить меру пресечения для своей подзащитной.

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Несколько десятков человек пришли в ее поддержку. Несколько человек намеревались взять ее на поруки, в частности, народный депутат Виталий Куприй и экс-депутат Виктор Шишкин.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продолжил еще на два месяца мера пресечения народного депутата Надежды Савченко.

Таким образом, Савченко останется под стражей до середины июля.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.