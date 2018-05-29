Апелляционный суд оправдал пропагандиста Руслана Коцабу

Апелляционный суд Львовской области во время повторного рассмотрения дела оправдал ивано-франковского журналиста Руслана Коцабу, которого обвиняли в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь областного Апелляционного суда Александра Пержило.

"Апелляционный суд Львовской области на заседании 29 мая постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора", - сказала Пержило.

Акт по обвинению Коцабы по ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) УК Украины возвращен без изменений.

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Напомним, в мае 2016 года суд Ивано-Франковска приговорил Руслана Коцабу к трем годам и шести месяцам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Апелляционный суд Ивано-Франковска признал Коцабу невиновным.

Впрочем, позже Высший специализированный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил решение об оправдании подозреваемого.

Коцабу привлекли к уголовной ответственности за опубликованный в соцсети видеоролик, в котором он пропагандировал против мобилизации. Его арестовали по решению суда 8 февраля 2015 года.