Директора Russia Today Красовского будут судить за призывы к геноциду украинцев — СБУ 29 августа, 10:37 Антон Красовский оправдывал нападение РФ на Украину и убийства ее жителей (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование против директора российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского.

Как сообщается, ему вменяют ч.2 ст. 442 Уголовного кодекса (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения).

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Речь идет о публичных выступлениях, в которых Красовский призывал к захвату Украины и расправам над ее жителями.

«В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: «Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о «братьях». Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: «Мочите! Давайте! Хватит!», — рассказали в СБУ.

При этом Красовский распространял антиукраинскую пропаганду не только для RT, но и создавал авторский контент типа «С*ка, этой страны не должно быть!», в котором убеждал россиян в целесообразности нападения на Украину.

За призывы к геноциду ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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