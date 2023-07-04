Возле Антоновского моста ВСУ проводят контрбатарейную борьбу и хотят выбить россиян с позиций — ОК Юг 4 июля, 09:53 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу возле Антоновского моста, пытаясь выбить оккупантов РФ с позиций, откуда они могут наносить удары по правому берегу.

Об этом начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире Киев24 во вторник, 4 июля.

По ее словам, Силы обороны ведут борьбу с помощью дальнобойного оружия и артиллерии.

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«Они [россияне] активизировали в последнее время подогретые истерией российских военкоров по продвижению войск обороны Украины на левый берег. Они очень существенно усилили обстрелы Херсонского направления. Херсон сам и Антоновка страдают очень сильно», — рассказала Гуменюк.

Она говорит, что регулярные атаки свидетельствуют о том, что оккупанты, опасаясь продвижения ВСУ, «максимально давят на мирное население», а режим информационной тишины «помогает сохранить жизни гражданских и тех, кто делает боевую работу».

Накануне Гуменюк заявила, что войска РФ пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, но ВСУ их зачищают.

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления. До этого она была привлечена к обороне восточного берега реки Днепр возле Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту, предположительно, применив ракету Искандер, в результате чего один из его пролетов упал.

