Контрнаступление начинается? ВСУ активизирует атаки на юге Украины, снабжение оккупантов через один из ключевых мостов удалось остановить 21 июля, 18:13 Сюжет Табличка, оставленная на одной из улиц Херсона (Фото:Grumpy Skipper via Twitter)

В последние дни появляется все больше сообщений об уничтожении складов российских боеприпасов на оккупированном юге Украины и успешных атаках на Антоновский мост в Херсоне.

По мнению экспертов, это свидетельствует о возможности второго этапа подготовки к контрнаступлению Вооруженных сил Украины на юге.

НВ рассказывает о последних действиях ВСУ, реакции на них оккупантов и о том, как оценивают последние события.

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Освобождение населенных пунктов и меткие удары ВСУ

Неделю назад, 14 июля, и.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий сообщил на брифинге, что, хотя большая часть Херсонской области все еще оккупирована, Украине удалось освободить уже 44 населенных пункта в этом регионе. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупационные власти выехали из здания Херсонской ОГА и рассредоточились по городу.

Непосредственно перед этим ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Новой Каховке второй раз за неделю. 14 июля Оперативное командование Юг заявило, что эти удары были нанесены по двум пунктам управления вражескими войсками и посадочной площадке.

Предыдущий удар ракетный удар по складу боеприпасов российских оккупантов в Новой Каховке украинская армия нанесла вечером 11 июля, причем по состоянию на утро 12 июля они все еще продолжали детонировать.

Кроме того, 11 июля ГУР Минобороны опубликовало перехват разговора оккупанта, во время которого он рассказывает, что ВСУ уничтожили «главное командование» россиян на Херсонском направлении.

Перед этим советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что ВСУ 9 июля атаковали пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней в Новой Каховке, ликвидировав около 100 и ранив около 200 оккупантов.

Сообщалось и о других удачных атаках ВСУ по российским военным объектам на южном направлении, в том числе по складам с боеприпасами.

А 19 июля в районе Новой Каховки Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель, вероятно, Су-35 и уничтожили в Лазурном сверхсовременную радиолокационную станцию 48Я6-К1 Подлет.

Тем временем оккупанты готовили линию обороны у Антоновского моста между Херсоном и Олешками.

16 июля руководительница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами, но отметила, что объявлять о победах можно будет после того, как ВСУ закрепятся на отвоеванных территориях.

16 июля советник главы ОП Арестович заявил, что Херсонскую область удерживают лишь 12−15 тысяч оккупантов.

Вероятно, освобождение Новой Каховки будет одной из ближайших целей ВСУ. Объясняя его значение в эфире Радио НВ, военный эксперт Дмитрий Снигирев сказал, что контроль Украины над Новой Каховкой перекроет россиянам сухопутный коридор из оккупированного Крыма в Донецкую и Луганскую области и предотвратит подачу воды в оккупированный Крым.

По его словам, если ВСУ освободят Новую Каховку, то сам факт проведения так называемой «спецоперации» теряет для России «политический, военный, экономический смысл».

20 июня стало известно, что ВСУ нанесли сразу 10 авиаударов по югу Украины: три вертолетных и семь с применением бомбардировщиков и штурмовиков.

В ходе вылетов поражено пять вражеских опорных пунктов, несколько скоплений живой силы и техники противника в Херсонской области, а также два склада боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях. В последние сутки сообщалось также о взрывах в Херсоне и Скадовске.



Удары по Антоновскому мосту

19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста.

В тот же день первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский уточнил, что Антоновский мост поврежден, но пока еще пригоден к эксплуатации.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, кроме удара по самому мосту, ВСУ уничтожили позицию ПВО и укрепления оккупантов.

После удара по Антоновскому мосту в Министерстве обороны Великобритании отметили, что контроль над мостами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область.

Комментируя удар по Антоновскому мосту, в британском ведомстве отметили: «Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил».

Антоновский мост — один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск или отводить их на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ отмечал, что мостов через Днепр в Херсонской области три, и одно из условий успешного контрнаступления ВСУ на юге Украины — уничтожение одного или двух из них.

WSJ пишет, что контроль над частями Херсонской области на западной стороне Приднепровья, включая город Херсон, имеет стратегическое значение для России, поскольку войска там угрожают Николаеву и, возможно, Одессе, однако этот плацдарм уязвим, потому что он зависит от двух переправ, которые сейчас являются целью украинских ударов.

20 июля российские оккупанты заявили, что украинские войска снова нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту.

«Второй день подряд ВСУ стреляют по Антоновскому мосту… Напомню, что это единственная магистраль сегодня, соединяющая два берега Днепра — Херсон с большой землей. Есть еще Каховская ГЭС. Она в ста километрах. Но по ней тоже выпускают ракеты HIMARS», — заявил кремлевский пропагандист Иван Литомин.

Еще после первого удара по мосту кремлевский ставленник во временно оккупированных районах Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он нуждается в серьезном ремонте и будет закрыт для грузового транспорта.

В тот же день российские пропагандисты пожаловались на точность РСЗО HIMARS, опубликовав видео с последствиями обстрела моста.

На нем видны дырки от попаданий, кучность которых свидетельствует не только о точности американских РСЗО, но и об уровне подготовки украинских военных, которые с ними работают.

О том, что точечные удары по Антоновскому мосту и возле Каховской плотины через реку Днепр — единственных переправах, которые позволяют пополнить запасы российских сил в Херсоне и других районах на западном берегу — стали возможными благодаря недавним поставкам американских ракетных комплексов Himars пишет также Wall Street Journal.

Сергей Хлань заявил 21 июня, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста.

Он отметил, что уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы.

«Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время. И опять же, оцените ювелирную работу ВСУ — легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян — нет», — написал Хлань на своей странице в Facebook.

Издание New York Times со ссылкой на заместителя главы оккупационной администрации в Херсоне, в среду, 20 июля, сообщило в мост попало еще 11 ракет.

Временные рамки освобождения юга Украины

По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. О большой вероятности псевдореферендума сообщала также британская разведка.

21 июля издание Bloomberg написало, что «голосование» о «присоединении» оккупированных территорий к РФ должно пройти на уже захваченных территориях, а также на территориях, которые Россия планирует оккупировать «в ближайшие недели».

Два собеседника агентства добавили, что цель Кремля — «присоединение» территорий до 15 сентября.

Агентство сообщило, что подготовкой руководит первый заместитель главы администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко. Псевдореферендумы должны пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Если это удастся, агрессор будет контролировать примерно пятую часть Украины, получив наземную связь с Крымом и создав угрозу на ключевых для Украины экспортных маршрутах в Черном море.

При этом политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что на недавней программе с Алексеем Венедиктовым (главный редактор радиостанции Эхо Москвы, заблокированной в РФ 1 марта за освещение войны в Украине — ред.) тот «не исключал, что Путин будет реагировать на попытку взять Херсон как на экзистенциальную угрозу для государства, потому что это уже российское государство в его представлении, и готов будет использовать ядерное оружие». При этом он прогнозирует, что Украина вернет Херсон в августе.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Путин хочет быстрее провести аннексию захваченных украинских территорий и далее ссылаться на российскую доктрину, которая разрешает «применение ядерного оружия для защиты территории РФ».

WSJ отмечает, что в последние недели Россия активизировала усилия по потенциальной аннексии Херсонской и Запорожской областей, введя на оккупированных территориях российский рубль, назначив чиновников из российских провинций для надзора за местными администрациями, переведя школы на русскую учебную программу и открыв отделения по выдаче российских паспортов местным жителям. Вице-премьер Украины по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила 20 июля, что получение российских паспортов жителями Запорожья, Херсона или Донбасса будет рассматриваться как уголовное преступление.

«Южный город Херсон был захвачен российскими войсками в начале марта, и сейчас Москва пытается поглотить эту провинцию. Херсон, порт и судостроительный центр, также является плацдармом для военных операций России на юге Украины. Это означает, что любая попытка вернуть город будет иметь огромное стратегическое и символическое значение для правительства президента Владимира Зеленского. Контрнаступление также сигнализировало бы о значительном сдвиге в войне», — пишет NYT.

В статье подчеркивается, что выбор времени контрнаступления имеет большое значение.

«Украина и ее западные партнеры могут иметь сужающееся окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию», — цитирует издание заявление пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби.



В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дедлайнов для освобождения юга Украины быть не может. Также он сообщал, что контрнаступление готовится сразу на нескольких направлениях.

Амбициозные цели

Комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о его приказе деоккупировать юг Украины, а также шансы достичь этой цели к зиме, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у украинских властей «есть большое желание и у нас абсолютное понимание, что это нужно делать», «но это тема, за которой стоит жизнь людей». Также он предложил порадоваться, если деоккупация произойдет.



20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в связи с поставками Украине дальнобойного оружия «географические задачи изменились», и теперь в них входит не только ОРДЛО, но также Херсонская и Запорожская области и «ряд других территорий».

Комментируя эти слова, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ и дальнобойная артиллерия научат российского министра дипломатии и географии, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия жаждет крови, поэтому Западу необходимо ввести очередные санкции против нее, а также ускорить поставки вооружения Украине.

21 июля глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что Украина «переломит ход этой войны» и «скоро будет много сюрпризов».

NYT со ссылкой на военных аналитиков подчеркивает, что масштабное контрнаступление Украины станет для Зеленского проверкой того, способны ли его силы сделать больше, чем просто удерживать свои позиции, и осуществимо ли его обещание вернуть территории, захваченные РФ с 2014 года. А российские военные должны будут решить, насколько серьезно обороняться, особенно если Антоновский мост будет разрушен, и пополнение запасов атакуемых сил станет более трудным.

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