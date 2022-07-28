Оккупанты пытаются построить понтонную переправу в Херсонской области — облсовет 28 июля, 17:33 Антоновский мост через Днепр, соединяющий временно захваченный Херсон с левым берегом (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются построить понтонную переправу после точных ударов защитников Украины по Антоновскому мосту.

Фото опубликовал в Facebook первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в четверг, 28 июля.



«Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблему со снабжением военной группировки орков в Херсоне. Не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск. И уж точно на них не хватит места для коллаборантов, когда их хозяев погонят из Херсона…», — написал он.

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Юрий Соболевский ранее говорил, что оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост из-за отсутствия документации и техники. Местные коллаборанты в Херсоне заявляли, что запускают паромную переправу возле Антоновского моста.

Украинский офицер, служащий на южном направлении, говорил BBC News Украина на условиях анонимности, что оккупанты понимают риск окружения без логистики после потери Антоновского моста и подтягивают понтоны.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

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