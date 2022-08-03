Оккупанты запустили паромные переправы для своей техники возле Антоновского моста — спутниковые снимки 3 августа, 17:22 Паромная переправа возле Антоновского железнодорожного моста через Днепр, 1 августа 2022 года (Фото:Схеми / Planet Labs. Inc)

Российские оккупанты используют отдельную паромную переправу, чтобы перевозить технику через Днепр возле временно захваченного Херсона.

Об этом сообщает программа расследований Схемы в среду, 3 августа, со ссылкой на спутниковые снимки.



По данным Схем, это уже вторая переправа, построенная оккупантами после точных ударов защитников Украины по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам.



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Паромную переправу рядом с Антоновским железнодорожным мостом впервые зафиксировали на спутниковых снимках Planet Labs 1 августа в районе поселка Приднепровское. В это время на ней находилось шесть единиц вражеской техники, еще четыре — на берегу. О второй переправе возле Антоновского автомобильного моста ранее сообщали российские пропагандисты.

Инфографика: Planet Labs / RFE/RL Graphics

Инфографика: Planet Labs / RFE/RL Graphics

Накануне советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона сказал, что россияне запустили возле Антоновского моста несколько понтонных платформ, и переправа с их помощью занимает около двух часов.

«Оккупанты миксуют передвижение своей военной техники с гражданским транспортом, прикрываются гражданскими как живым щитом», — добавил он.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому автомобильному мосту в Херсонской области. Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно. Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

2 августа в Херсонской ОВА заявили, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта на южном направлении.

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