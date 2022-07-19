В Херсонском облсовете рассказали о состоянии Антоновского моста после взрывов 19 июля, 19:37 Взрывы возле Антоновского моста в Херсоне, 19 июля 2022 года (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

Антоновский мост через Днепр в Херсоне поврежден, но пока может использоваться. Об этом написал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook во вторник, 19 июля.

«Антоновский мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации (пока). Детали узнаем в официальных комментариях от ЗСУ», — заявил он.



В эфире всеукраинского телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что контрнаступление защитников Украины на юге продолжается, но военная операция требует тишины.

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19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.

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