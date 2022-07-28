После ударов по Антоновскому мосту из Херсона сбежала Единая Россия 28 июля, 20:06 Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Путинская партия Единая Россия сбежала из временно захваченного Херсона после точных ударов защитников Украины по Антоновскому мосту.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в четверг, 28 июля.



«Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной „дорогой жизни“ для оккупантов во временно оккупированном Херсоне, кроме логистического, имел и большой психологический эффект. Первой из украинского города, что символично, сбежала Единая Россия. Путинская партия объяснила это тем, что больше не может осуществлять в нем свою „гуманитарную деятельность“», — сказано в сообщении.



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Условия для оккупантов в Херсонской области становятся все тяжелее, а пророссийские военные каналы в Telegram уже пишут, что «проблема с поступательными попытками ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от снабжения не решается», добавили в Центре. Пропагандисты также признают, что переправа через Днепр в Новой Каховке и Дарьевский мост через Ингулец тоже повреждены ударами ВСУ.



В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.



В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.



Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост из-за отсутствия документации и техники.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние две недели защитники Украины освободили три населенных пункта в Херсонской области.

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