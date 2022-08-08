«Ведут себя неадекватно». Оккупанты оцепили Антоновский мост после удара ВСУ — замглавы Херсонского облсовета
Оккупанты перекрыли Антоновский мост (Фото:t.me/Tsaplienko)
После удара Вооруженных сил Украины оккупанты с двух оцепили Антоновский мост в Херсоне и не подпускают близко местных жителей.
Об этом в Telegram сообщил замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
«Мост оккупанты оцепили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе», — написал он.
По словам Соболевского, мост получил серьезные повреждения.
«ВСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфрастуктуры, несмотря на все попытки орков прикрыть их своими системами РЭБ/ПВО/ПРО», — добавил он.
В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.
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