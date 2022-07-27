Не разрушен, но передвижение невозможно. В Херсонской ОВА рассказали о последствиях удара по Антоновскому мосту 27 июля, 15:14 Передвижение по Антоновскому мосту невозможно (Фото:t.me/Tsaplienko)

И.о главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий рассказал о последствиях удара украинских сил по Антоновскому мосту.

У себя в Telegram он сообщил, что мост не разрушен, но из-за разрушений передвигаться по нему невозможно. Этим ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов.

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«После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению — фантазии оккупантов и местных коллаборантов о „русском Херсоне“. Освобождение Херсонской области от российского нашествия продолжается», — написал Бутрий.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.



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