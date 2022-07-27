Не разрушен, но передвижение невозможно. В Херсонской ОВА рассказали о последствиях удара по Антоновскому мосту

27 июля, 15:14
Передвижение по Антоновскому мосту невозможно (Фото:t.me/Tsaplienko)

Передвижение по Антоновскому мосту невозможно (Фото:t.me/Tsaplienko)

И.о главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий рассказал о последствиях удара украинских сил по Антоновскому мосту.

У себя в Telegram он сообщил, что мост не разрушен, но из-за разрушений передвигаться по нему невозможно. Этим ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов.

Видео дня
Читайте также:
В Херсонском облсовете объяснили, почему оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост

«После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению — фантазии оккупантов и местных коллаборантов о „русском Херсоне“. Освобождение Херсонской области от российского нашествия продолжается», — написал Бутрий.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.

https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Херсонская область Мост Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Увиливая от войны. Сколько еще продержится Лукашенко?

Сейчас Лукашенко маневрирует, это еще какое-то время будет срабатывать, но вечно продолжаться не может. Что же будет, когда перед ним станет вопрос личного выживания

27 июля, 11:35
Мнения
Лучшие б/у кабриолеты (Фото:СС)
С ветерком /
Пять лучших б/у кабриолетов до $8000 тыс.
27 июля, 07:07
Выбор авто
В Китае рассчитывают, что телескопы на Луне помогут нам замечать потенциально опасные астероиды намного раньше, чем наземные станции (Фото:sdecoret / depositphotos)
Ученые предлагают сделать из Луны первую линию обороны от астероидов. Как это будет работать?
27 июля, 07:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X