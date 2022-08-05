В ВСУ допустили возможность нанесения новых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне 5 августа, 16:42 27 июля ВСУ нанесли точные удары по Антоновскому мосту, после которого движение по нему стало невозможным (Фото:Скриншот видео Мост Херсон/Twitter)

Украинские военные могут нанести дополнительные удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталью Гуменюк в эфире национального телемарафона.

На соответствующий вопрос ведущего она дала утвердительный ответ.

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Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются строить альтернативные переправы через Днепр возле Херсона, но они также становятся целями ВСУ.

«Их попытки понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что мы имеем такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель», — резюмировала она.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому автомобильному мосту в Херсонской области. Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно. Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

После ударов россияне запустили возле Антоновского моста несколько понтонных платформ, и переправа с их помощью занимает около двух часов.

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