«Будем методично уничтожать оккупантов». Как россияне упустили шанс осуществить «жест доброй воли» в Херсоне — военный эксперт 28 июля, 12:03 Эксклюзив НВ Вблизи Антоновского моста, удары по которому были нанесены 27 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне упустили шанс осуществить «жест доброй воли» в Херсоне, убежден военный эксперт Сергей Грабский.

«Интуиция подсказывает, что уже немного поздно, потому что „жест доброй воли“ будет выглядеть так, что сама пехота без техники вынуждена будет покидать правый берег Днепра, и это очень сложно. Все понимают, к каким катастрофическим последствиям [для них] это может привести. Думаю, что командование противника выдаст приказ держаться до последнего и мы будем вынуждены методически уничтожать оккупантов, потому что они уже не будут способны оказывать серьезное сопротивление», — рассказал Грабский в эфире Радио НВ.

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В настоящее время все три переправы вблизи Херсона находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины, продолжил эксперт. По его мнению, отчаянные прорывы могут быть, но стабильно поставлять ресурсы на правый берег оккупанты уже не смогут.

«Это сильно [их] ограничивает. Конечно, никто не будет гоняться и выпускать достаточно дорогую ракету, например, пытаясь попасть по одной машине. Но при попытке провести какой-то конвой или, если мы говорим об отчаянном использовании железнодорожного моста, перевезти транспорт на ту сторону, по этим объектам, безусловно, будет нанесен удар. Они будут уничтожены или серьезно повреждены», — пояснил эксперт.

По словам Грабского, речь идет об оперативном окружении российской группировки: «Противник не имеет возможности ни отойти, ни продвинуться вперед в сторону Николаева». Так что все, что россияне на херсонском направлении могут сделать сегодня, уверяет эксперт, это без замедления отходить на левый берег Днепра.

«Вряд ли будет жест доброй воли, потому что шансы на это они почти потеряли. Хотя, возможно, они просто массово будут оставлять позиции и отходить своим ходом без каких-либо приказов и распоряжений», — предполагает Грабский.

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