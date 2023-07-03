Войска РФ пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, ВСУ их зачищают — Гуменюк

3 июля, 10:48
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В районе Антоновского моста ВСУ ведут контрбатарейную борьбу (Фото:Stringer/Reuters)

В районе Антоновского моста ВСУ ведут контрбатарейную борьбу (Фото:Stringer/Reuters)

Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции в районе Антоновского моста, но ВСУ их зачищают.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и Восточном направлении», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что войска РФ пытаются оказать мощное сопротивление и увеличит количество обстрелов.

По ее словам, за минувшие сутки днем было почти 50 обстрелов, а ночью около 40.

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«Враг также снова применяет авиацию — управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон», — резюмировала представительница ВСУ.

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления.

Именно российская ДГВ была привлечена в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

Оккупанты на левом берегу Днепра в Херсонской области, опасаясь активных действий со стороны ВСУ, накануне ударили ракетой по Антоновскому мосту.

По данным общественного деятеля Сергея Стерненка, вероятно, россияне применили Искандер.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Наталья Гуменюк Антоновский мост

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