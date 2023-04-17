В Киеве задержали ведущего инженера Антонова. Он входил в сеть прокремлевских агитаторов — СБУ 17 апреля, 16:37 Правоохранители задержали ведущего инженера подразделения авиационной безопасности госпредприятия Антонов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении межрегиональной сети прокремлевских Интернет-агитаторов. Среди них — ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия Антонов.

Об этом СБУ сообщила в понедельник, 17 апреля.

По данным следователей, чиновник Антонова в российских соцсетях Вконтакте и Одноклассники периодически распространял видео с выступлениями ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова, а также материалы, в которых оправдывал полномасштабное вторжение РФ. Кроме того, он поддерживал призывы российских пропагандистов о необходимости уничтожения Украины. Инженера задержали в Киеве.

Видео дня

Заключение эксперта Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Минюста подтвердило, что публикации злоумышленника направлены на подрыв национальной безопасности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1. ст. 110 УКУ — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит до пяти лет за решеткой с конфискацией имущества или без.

Как рассказали в СБУ, всего в состав разоблаченной сети входило шесть пропагандистов из Ивано-Франковской области, Закарпатья и Запорожья. Они создали несколько аккаунтов в соцсетях, которые использовали для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.

По всем фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям УКУ.

