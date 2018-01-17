Антонов сообщил, что заявление против правительства Гройсмана является фейком

Государственное предприятие Антонов заявило, что распространенное 17 января открытое письмо, в котором предъявлены обвинения в адрес Кабинета министров Украины, является фейковым.

По информации компании, хакеры атаковали официальный сайт www.antonov.com, чтобы разместить фейковое письмо.

"ГП Антонов сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось, не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - отметили в компании.

Напомним, что в фейковом письме хакеры от имени ГП Антонов обвинили правительство и его руководителя Владимира Гройсмана в политике, которая мешает развитию предприятия и может привести к срыву контрактов и банкротству.