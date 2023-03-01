Экс-главу полиции Винницкой области подозревают в сотрудничестве с ФСБ и подготовке планов терактов в Украине 1 марта, 18:26 Антон Шевцов (Фото:СБУ)

Бывшего руководителя Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антона Шевцова подозревают в государственной измене (ч.2 ст. 111 УК Украины). Он с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство страны-агрессора России.

Как сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 марта, Шевцов помогал ФСБ России и лично разработал так называемый План проведения диверсионной работы на территории Украины после полномасштабного вторжения РФ. Куратором «проекта» стал сотрудник 5-й службы ФСБ М.Ю. Косенко.



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По данным СБУ, «документ» предусматривает серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных областях Украины. После терактов планировалось провести показательные «задержания» якобы «виновных» и публично назвать их участниками движения сопротивления. Оккупанты планировали распространять это через главные рупоры Кремля и подконтрольные им Telegram-каналы.

«Таким образом Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства», — объяснили в СБУ.

Шевцов также вместе с известным кремлевским пропагандистом разработал медиапроект по псевдопоиску «украинских военнопленных» — с его помощью Россия хотела создать условия для вербовки родных защитников Украины, дискредитации политического и военного руководства Украины. «Проект» также утвердил представитель ФСБ Косенко и его руководство.

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

В СБУ добавили, что вражеский агент передавал кураторам из ФСБ данные об украинских правоохранителях, которых он предлагал привлечь к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Он также пытался создать сеть информаторов в разных областях, чтобы собирать данные о поступлении в Украину международной военной помощи — в качестве «кандидатов» он рассматривал бывших украинских милиционеров, которых уволили из органов внутренних дел в 2014 году.

Шевцов также предлагал руководству 5-й службы ФСБ создание так называемого «первого украинского добровольческого корпуса» из украинских военнопленных.