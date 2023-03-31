Защищая Украину от российских оккупантов, погиб актер Антон Прасоленко

31 марта, 10:23
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Антон Просоленко (Фото:www.facebook.com/f11s125)

Антон Просоленко (Фото:www.facebook.com/f11s125)

Защищая Украину от российских оккупантов погиб актер Антон Прасоленко, сообщил психолог Андрей Козинчук в Facebook в пятницу, 31 марта.

«Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений», — написал он.

По словам Козинчука, «Антон — тонкая душевная организация», но он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну.

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«Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. И через год вышел на ни*уевый уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно», — написал он.

Психолог рассказал, что Антон жил в Киеве, работал, жил с девушкой, играл в любительском театре.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Восток Украины Актор Война России против Украины

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