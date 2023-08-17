Российского пропагандиста Красовского будут судить за призывы к убийству украинских детей 17 августа, 21:52 Антон Красовский (Фото:krasovkin/instagram)

В суд направили обвинительный акт против директора российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Красовского, который призвал топить и сжигать украинских детей.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, Красовский в одном из эфиров авторской программы публично призывал топить и сжигать украинских детей.



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Эта программа вышла в телевыпусках Russia Today, на YouTube-канале пропагандиста и Телеграм-канале, которые насчитывают сотни тысяч подписчиков.

В Офисе генпрокурора отметили, что такими действиями пропагандист настраивает аудиторию России против украинцев и призывает физически уничтожать украинский народ. По заключению экспертизы высказывания являются публичными призывами к геноциду украинцев.

18 августа Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту Красовскому.

В феврале Красовского, который скрывается от правосудия, признали виновным в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины. Он заочно получил пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Антон Красовский был директором вещания на русском языке телеканала RT. В октябре 2022 года пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что якобы остановила с ним сотрудничество после того, как Красовский публично призвал «топить» и «жечь» украинских детей.