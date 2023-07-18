СБУ сообщила о новом подозрении пропагандисту Красовскому, который призывал «топить» украинских детей

18 июля, 12:31
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Антон Красовский (Фото:Скриншот видео Гроші/YouTube)

Антон Красовский (Фото:Скриншот видео Гроші/YouTube)

Служба безопасности Украины сообщила о еще одном подозрении российскому пропагандисту Антону Красовскому. По данным следствия, в одном из эфиров своей программы он публично призывал топить и сжигать украинских детей.

Как сообщает СБУ, этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, на YouTube и Telegram каналах пропагандиста, на которые подписаны сотни тысяч людей.

«Он настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает физически уничтожить украинский народ. Согласно заключению экспертизы эти высказывания являются публичными призывами к геноциду украинцев», — подчеркнули в СБУ.

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Красовскому сообщили о подозрении по фактам публичных призывов к геноциду — ч. 2 ст. 442 УК Украины.

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В феврале Красовского, который скрывается от правосудия, признали виновным в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины. Он заочно получил пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Антон Красовский был директором вещания на русском языке телеканала RT. В октябре 2022 года пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что якобы остановила с ним сотрудничество после того, как Красовский публично призывал «топить» и «жечь» украинских детей.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Геноцид

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