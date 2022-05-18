В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ — советник главы МВД
По данным Антона Геращенко, заряд был подорван под вагоном с личным составом ВС РФ (Фото:Телеканал Звезда / YouTube)
В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области вражеского бронепоезда.
Война России против Украины — главные события 18 мая
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Заряд сработал под вагоном с личным составом. Повреждено железнодорожное полотно», — рассказал он.
В то же время каких-либо данных о количестве раненых или убитых оккупантов пока не поступало.
Как уточняет РИА Мелитополь, в составе было 10 вагонов, в результате взрыва повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с десятью цистернами с горюче-смазочными материалами, следовавший за бронепоездом.
Ранее сообщалось о взрыве возле комендатуры российских войск и перестрелке в районе улицы Шмидта.
Накануне появилась информация, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга.
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