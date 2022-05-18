В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ — советник главы МВД

18 мая, 14:09
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По данным Антона Геращенко, заряд был подорван под вагоном с личным составом ВС РФ (Фото:Телеканал Звезда / YouTube)

По данным Антона Геращенко, заряд был подорван под вагоном с личным составом ВС РФ (Фото:Телеканал Звезда / YouTube)

В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области вражеского бронепоезда.

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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Заряд сработал под вагоном с личным составом. Повреждено железнодорожное полотно», — рассказал он.

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В то же время каких-либо данных о количестве раненых или убитых оккупантов пока не поступало.

https://www.youtube.com/embed/CmjPp_pg2d0

Как уточняет РИА Мелитополь, в составе было 10 вагонов, в результате взрыва повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с десятью цистернами с горюче-смазочными материалами, следовавший за бронепоездом.

Ранее сообщалось о взрыве возле комендатуры российских войск и перестрелке в районе улицы Шмидта.

Накануне появилась информация, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Поезд Запорожская область Партизаны Мелитополь Война России против Украины ДРГ

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