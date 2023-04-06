В России впервые судят украинского военного — СМИ 6 апреля, 22:39 Антон Чередник (Фото:Скриншот видео Следственного комитета РФ)

В Ростове-на-Дону южный окружной военный суд начал рассмотрение дела 44-летнего украинского морского пехотинца Антона Чередника, обвиняемого в убийстве мирного жителя в Мариуполе. Это первый судебный процесс над украинским военным в российском суде.

Об этом сообщает издание Ґрати.

По версии обвинения, в марте прошлого года он в Мариуполе застрелил жителя поселка Мирное Донецкой области Александра Пискунова. Следствие утверждает, что он сделал это после того, как Пискунов не смог объяснить, что такое «паляница».

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По словам прокурора, Чередник сделал это «на фоне ненависти к представителям российской национальности, сторонникам «русского мира» и лицам, поддерживающим суверенитет самопровозглашенной «ДНР».

Обвинение утверждает, что Чередник двумя выстрелами убил Пискунова с расстояния трех метров. Пискунов получил два сквозных ранения в грудь и скончался на месте.

Также Чередник, который служит в ВСУ в звании старшего сержанта, обвиняется в якобы жестоком обращении с гражданскими и «прохождении обучения для террористической деятельности» и «намерениях захватить власть» в самопровозглашенной «ДНР».

После выступления прокурора председательствующий судья Вячеслав Корсаков спросил, признает ли Антон Чередник себя виновным. Морпих ответил, что частично только в убийстве, и добавил, что готов дать в суде показания. Намерения захватить власть он не признал, как и то, что проходил обучение, чтобы совершить теракт.

Адвокат Чередника, Владимир Бакулов, которого ему назначили в комментарии российскому порталу Activatica.org, рассказал, что в ходе предварительного следствия украинский военный «в полном объеме признавал себя виновным». В ходе судебного заседания Чередник изменил позицию.

«Для того, чтобы выяснить его окончательную позицию о признании или непризнании, частичном или полном признании вины по его ходатайству суда, будет назначена встреча в СИЗО наедине с подсудимым, где он окончательно разъяснит свою позицию. Мы с ним определим линию и форму защиты и в дальнейшем будем ее соблюдать», — сказал Бакулов.

Кто такой Антон Чередник: коротко

В марте 2016 года Антон Чередник пришел в Криворожский городской военный комиссариат добровольцем и вступил в ВСУ. Летом того же года вместе с другими добровольцами 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ прошел обучение в 169 центре сухопутных войск Украины Десна в Черниговской области.

После учебы Чередник заключил контракт на службу в ВСУ. Чердника отправили на базу отдыха Тюльпан в селе Луначарское Запорожской области, где дислоцировалось его подразделение. В начале 2017 года десантно-штурмовую роту 501-го батальона перебросили в Донецкую область. В 2019-м Антон Чередник продлил военный контракт еще на три года. В начале полномасштабного вторжения РФ он служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты в звании старшего сержанта.

4 апреля 2022 Антон Чередник попал в плен, а уже 8 апреля его отправили в следственный изолятор Донецка. Тогда российская сторона сообщала о нескольких сотнях бойцов 501-го батальона, попавших в плен под Мариуполем. Часть из них попыталась прорваться из окружения и оказалась в плену, а часть смогла отойти на завод Азовсталь, где в то время держали оборону бойцы батальона Азов и другие защитники города.