Антисемитские призывы в Одессе: полиция открыла дело, в Правом секторе извинились

Приморский отдел полиции Одессы начал уголовное производство по факту антисемитских высказываний на марше националистов 2 мая в Одессе.

Об этом 4 мая сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Инцидент квалифицировали по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан по национальным, расовым и религиозным признакам) Уголовного кодекса Украины. За это грозит штраф до 44 тыс. грн или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Речь идет о фразе: "Мы верим, мы уверены в том, что приведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не евреям, не олигархии", - которую в ходе публичного выступления марша произнесла лидер одесской ячейки Правого сектора Татьяна Сойкина

Впоследствии она извинилась за эти слова в Facebook, отметив, что ее неправильно интерпретировали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал такие высказывания "пещерным средневековьем, а не патриотической позицией".

Сойкина извинилась перед теми, кого фраза обидела, подчеркнув, что не имела в виду евреев, а обвинения в антисемитизме назвала абсурдом.

"Мы четко различаем понятия" евреи "и" жиды ". Первые - представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые - те, кто относится к олигархическим кланам и, руководствуясь своими меркантильными интересами, грабит и уничтожает Украину ", - написала она.

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Кроме полиции, по факту антисемитских заявлений Одесская еврейская община Хамад обратилась с заявлением в прокуратуру и СБУ.

В упомянутом марше участвовало от 700 до 1000 человек.