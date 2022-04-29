Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100% — опрос 29 апреля, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Абсолютное большинство украинцев негативно относится к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг.

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Опрос показал, что антирейтинг Путина составляет 98%. У его главного приспешника Александра Лукашенко антирейтинг установился на уровне 96%.

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В последние два месяца значительно улучшилось отношение украинцев к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции, отметили социологи.

Позитивно относятся к президенту Польши Анджею Дуде — 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Борису Джонсону — 87%, президенту США Джо Байдену — 86%, президенту Турции Реджепу Эрдогану — 76%, президенту Литвы Гитаусу Науседе — 75%, президенту Франции Эммануэлю Макрону — 75%. К президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен положительно относятся 66%.

В то же время ухудшилось отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно — 54% (в январе 2022 года — 23%). К президенту Германии Вальтеру-Франку Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно — 44%.

Опрос проводился 26 апреля. Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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