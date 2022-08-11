Россия ничего не сможет сделать. Какие возможности для Украины открывают антирадарные ракеты — Жданов

11 августа, 15:36
Ракеты AGM-88 HARM могут уничтожать даже выключенные радиолокационные станции (Фото:David.Monniaux / wikipedia.org)

Ракеты AGM-88 HARM могут уничтожать даже выключенные радиолокационные станции (Фото:David.Monniaux / wikipedia.org)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Радио НВ о возможностях, которые открывают для Украины антирадарные ракеты.

В интервью Радио НВ Жданов отметил что ракеты AGM-88 HARM, которые, по данным СМИ, Пентагон передал Украине, — это сверхсовременные американские ракеты, которые были приняты на вооружение еще в 1983 году, но их дальность пуска увеличивалась с модернизацией и сегодня достигает 150 километров.

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«Они воздушного базирования, то есть их могут использовать истребители. Особенность этой ракеты состоит в том, что она предназначена для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО. Причем она может различать как работающие станции, так и отключившиеся. Если пилот увидел, что работает система ПВО, наводит ракету и пускает ее. Далее она автоматически находит цель и уничтожает ее», — объяснил военный эксперт.

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Он подчеркнул, что без радиолокационной станции пусковая установка С-300 или С-400 «ничего не стоит».

Жданов добавил, что если речь идет о комплексных ПВО Панцирь С1 или Тор, то пусковая их часть уничтожается такой ракетой вместе с радиолокационной станцией.

На вопрос о том, могут ли россияне что-то сделать, чтобы Украине не уничтожала антирадарными ракетами их ПВО или радиолокационные станции, военный эксперт ответил отрицательно.

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«Ничего не могут сделать. Дело в том, что эта ракета, во-первых, сама летит на радиолокационную станцию, они ее могут увидеть. Но время реакции просто физически отсутствует. Даже если пускают ракету на 150 км при условии того, что у нее две скорости звука, она долетает за считанные секунды до своей цели», — сказал он.

9 августа Пентагон подтвердил, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты.

В комментарии CNN представитель Пентагона сказал, что речь идет о высокоскоростных противорадарных ракетах AGM-88 (HARM).

В Сети уже появились фото остатков ракет, которые, по-видимому были частями ракеты HARM, выпущенными по российским позициям на захваченных территориях Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Ракеты Военная помощь Украина-США Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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