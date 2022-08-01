С сегодняшнего дня в Украине вводят электронные рецепты на антибиотики

1 августа, 06:57
Введение электронных рецептов на антибиотики будет происходить постепенно (Фото:stevepb/pixabay.com)

Введение электронных рецептов на антибиотики будет происходить постепенно (Фото:stevepb/pixabay.com)

С сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начнут вводить электронные рецепты на антибиотики. Старт введения этой услуги был перенесен с апреля на август из-за вторжения России.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что переход на электронные рецепты будет проходить постепенно: до конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта.

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Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные, как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.

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В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выдачу рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту. Решение о том, когда он завершится, будет приниматься с учетом ситуации в стране.

Чтобы получить рецепт на лекарства, необходимо обратиться к своему семейному врачу или к любому другому в медицинском учреждении, получить электронный рецепт на действующее вещество и забрать лекарство в аптеке.

Для этого пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Зарегистрироваться в ней можно у врача.

Исключения составят медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач сможет выписать на антибиотики бумажный рецепт.

Постепенно на всех территориях Украины начнет действовать только электронный рецепт.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина Антибиотики Рецепты Август

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